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Алексей Панин поругался с рэпером Тимати в день выборов после своих высказываний о его творчестве

Скандальный актер даже в день выборов успел поругаться с рэпером Тимати. Алексей Панин негативно высказался о его творчестве, опубликовав сообщение в Instagram.

Музыкант пришел на участок вместе с Егором Кридом, впервые принявшего участие в выборах, после чего показал фанатам запись процесса голосования. Она не понравилась артисту, назвавшего присутствие рэпера в таком месте цирком, после чего стал обзывать исполнителей разными словами, упомянув об их национальностях.

Алексей Панин поругался с рэпером Тимати в день выборов после своих высказываний о его творчестве


Тимати быстро отреагировал на очередную провокацию Алексея Панина и тоже нелестно отозвался о его деятельности, а пользователи сетей были настолько возмущены поведением актера, что обрушили потоки негатива на его страницу. Некоторые лица посчитали, что звезда обиделся, что не попал в команду своих коллег, но большинство юзеров назвали такое поведение мерзостью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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