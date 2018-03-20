Алексей Панин поругался с рэпером Тимати в день выборов после своих высказываний о его творчестве

Музыкант пришел на участок вместе с Егором Кридом, впервые принявшего участие в выборах, после чего показал фанатам запись процесса голосования. Она не понравилась артисту, назвавшего присутствие рэпера в таком месте цирком, после чего стал обзывать исполнителей разными словами, упомянув об их национальностях.Тимати быстро отреагировал на очередную провокацию Алексея Панина и тоже нелестно отозвался о его деятельности, а пользователи сетей были настолько возмущены поведением актера, что обрушили потоки негатива на его страницу. Некоторые лица посчитали, что звезда обиделся, что не попал в команду своих коллег, но большинство юзеров назвали такое поведение мерзостью.