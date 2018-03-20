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В Иркутске гастарбайтер из ревности зверски убил ребенка и жену

Преступник попытался сбежать за границу, но был задержан в одном из садоводческих хозяйств.

В Иркутске гастарбайтер из ревности зверски убил ребенка и жену


Жестокое убийство произошло вечером 13 марта в одной из съемных квартир города, сдаваемых посуточно. Окровавленные, с множественными ножевыми ранениями тела обнаружила хозяйка на следующий день.

Прибывшие на место преступления сыщики, заподозрили в содеянном главу бывшей семьи. В розыскных мероприятиях было задействовано более 300 полицейских, проверено все возможные места пребывания подозреваемого, опрошено более 100 возможных свидетелей и очевидцев, проверено десятки квартир и частных домов.

Задержали затаившегося преступника в одном из садоводств. На первом же допросе мужчина рассказал, что в тот роковой вечер они отмечали день рождения ребенка. После того, как супруге позвонил незнакомец, он заподозрил ее в измене. Обезумевший от ревности, схватил нож и набросился сначала на ребенка, нанося ему ножевые удары, а потом и на его мать. Решил схорониться и сбежать за границу, в одну из соседних республик, откуда и прибыл.

Это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 15:20
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