В Иркутске гастарбайтер из ревности зверски убил ребенка и жену

Жестокое убийство произошло вечером 13 марта в одной из съемных квартир города, сдаваемых посуточно. Окровавленные, с множественными ножевыми ранениями тела обнаружила хозяйка на следующий день.Прибывшие на место преступления сыщики, заподозрили в содеянном главу бывшей семьи. В розыскных мероприятиях было задействовано более 300 полицейских, проверено все возможные места пребывания подозреваемого, опрошено более 100 возможных свидетелей и очевидцев, проверено десятки квартир и частных домов.Задержали затаившегося преступника в одном из садоводств. На первом же допросе мужчина рассказал, что в тот роковой вечер они отмечали день рождения ребенка. После того, как супруге позвонил незнакомец, он заподозрил ее в измене. Обезумевший от ревности, схватил нож и набросился сначала на ребенка, нанося ему ножевые удары, а потом и на его мать. Решил схорониться и сбежать за границу, в одну из соседних республик, откуда и прибыл.Это преступление предусматривает пожизненное лишение свободы.