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Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре отца

Экс-участница «Дом-2» Мария Кохно известна так же как скрипачка, и учась еще в институте, не подвергалась многочисленным пластическим операциям.

Решив поностальгировать, Кохно опубликовала в Instagram студенческие снимки и рассказала историю, как выступила впервые с оркестром отца – народного артиста РФ.

Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре отца

Девочке пришлось за месяц обучиться музыкальным азам, но благодаря тем выступлениям, Маша теперь чувствует себя расковано перед публикой.
Помимо самого выступления, юную Кохно прельстила возможность показать новый наряд, который ей подарили накануне концерта.

Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре отца

Также пользователи смогли оценить внешность экс-участницы телестройки: на фото Мария запечатлена лишь с увеличенными губами.

Как не раз отмечали поклонники Кохно, девушка большая любительница эпатажа, но когда берет в руки скрипку, Мария становится самой собой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:21
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