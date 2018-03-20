Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре отца

Решив поностальгировать, Кохно опубликовала в Instagram студенческие снимки и рассказала историю, как выступила впервые с оркестром отца – народного артиста РФ.Девочке пришлось за месяц обучиться музыкальным азам, но благодаря тем выступлениям, Маша теперь чувствует себя расковано перед публикой.Помимо самого выступления, юную Кохно прельстила возможность показать новый наряд, который ей подарили накануне концерта.Также пользователи смогли оценить внешность экс-участницы телестройки: на фото Мария запечатлена лишь с увеличенными губами.Как не раз отмечали поклонники Кохно, девушка большая любительница эпатажа, но когда берет в руки скрипку, Мария становится самой собой.