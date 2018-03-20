Глава Amazon на MARS прогулялся с собакой-роботом

Как известно Джефф Безос является самым состоятельным на земле человеком. Он ясно дал понять всем гостям конференции MARS, что ему по душе ближе компания в окружении современных роботов, чем людей. Глава Amazon перед средствами массовой информации появился вместе с четвероногим роботизированным другом SpotMini, которого разработала американская корпорация Boston Dynamics. В свою очередь прогулка Джеффа Безоса вместе с собакой-роботом ,не отличалась от прогулки с «живым» домашним питомцем.Основатель Amazon также продемонстрировал гостям конференции Piaggio Gita – робота доставщика, который везде следует за боссом. Между тем высокотехнологическое окружение Безоса также дополнил дрон, летающий над головой.