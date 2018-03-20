АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Глава Amazon на MARS прогулялся с собакой-роботом

В Палм-Спрингс 20 марта началась конференция MARS от Amazon, во время которой Джефф Безос, являющийся главой всемирно известной американской компании, прогулялся с собакой-роботом перед объективами фотокамер.

Глава Amazon на MARS прогулялся с собакой-роботом


Как известно Джефф Безос является самым состоятельным на земле человеком. Он ясно дал понять всем гостям конференции MARS, что ему по душе ближе компания в окружении современных роботов, чем людей. Глава Amazon перед средствами массовой информации появился вместе с четвероногим роботизированным другом SpotMini, которого разработала американская корпорация Boston Dynamics. В свою очередь прогулка Джеффа Безоса вместе с собакой-роботом ,не отличалась от прогулки с «живым» домашним питомцем.

Основатель Amazon также продемонстрировал гостям конференции Piaggio Gita – робота доставщика, который везде следует за боссом. Между тем высокотехнологическое окружение Безоса также дополнил дрон, летающий над головой.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы,
Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые
Нонна Гришаева в Международный день счастья
Росатом планирует заняться переработкой старых
Максиму Фадееву удалось похудеть на 40 кг
Дмитрием Саблиным была проведена встреча с
Возле Солнца был замечен огромный НЛО со
Кристина Дерябина жалуется, что не может
Дмитрий Талыбов задумался об участии в проекте
Apple планирует выпустить в продажу новую
Пользователи Сети назвали новый наряд Регины
Сбербанк: Количество онлайн-заявок на ипотеку в
Анна Калашникова рассказала, что мечтает о втором
Анастасия Стоцкая решила вернуться к рыжему цвету
Дочь Светланы Лободы намерена повторить успех
Ксения Бородина показала подписчикам свою
У зрителей «Дом-2» после просмотра остаются
Поклонники отправляют Стаса Пьеху на отдых из-за
В Иркутске гастарбайтер из ревности зверски убил
Зрители уверены, что Саша Черно никогда не
Светлане Лободе роды в Лос-Анджелесе обойдутся в
Глава Amazon на MARS прогулялся с собакой-роботом
Максим Фадеев восхищается дочерью легендарного
Американец через Apple Watch во сне вызвал 911
Ольга Корбут в 62-летнем возрасте готова вступить
В Китае будет налажено серийное производство
Алексей Панин поругался с рэпером Тимати в день
Роман Гриценко остался без пары из-за своих
Дроны-курьеры будут приносить почту жителям Москвы
Борис Корчевников заинтриговал подписчиков новым
Просмотреть все новости