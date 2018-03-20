Глава Amazon на MARS прогулялся с собакой-роботом
В Палм-Спрингс 20 марта началась конференция MARS от Amazon, во время которой Джефф Безос, являющийся главой всемирно известной американской компании, прогулялся с собакой-роботом перед объективами фотокамер.
Как известно Джефф Безос является самым состоятельным на земле человеком. Он ясно дал понять всем гостям конференции MARS, что ему по душе ближе компания в окружении современных роботов, чем людей. Глава Amazon перед средствами массовой информации появился вместе с четвероногим роботизированным другом SpotMini, которого разработала американская корпорация Boston Dynamics. В свою очередь прогулка Джеффа Безоса вместе с собакой-роботом ,не отличалась от прогулки с «живым» домашним питомцем.
Основатель Amazon также продемонстрировал гостям конференции Piaggio Gita – робота доставщика, который везде следует за боссом. Между тем высокотехнологическое окружение Безоса также дополнил дрон, летающий над головой.
Как известно Джефф Безос является самым состоятельным на земле человеком. Он ясно дал понять всем гостям конференции MARS, что ему по душе ближе компания в окружении современных роботов, чем людей. Глава Amazon перед средствами массовой информации появился вместе с четвероногим роботизированным другом SpotMini, которого разработала американская корпорация Boston Dynamics. В свою очередь прогулка Джеффа Безоса вместе с собакой-роботом ,не отличалась от прогулки с «живым» домашним питомцем.
Основатель Amazon также продемонстрировал гостям конференции Piaggio Gita – робота доставщика, который везде следует за боссом. Между тем высокотехнологическое окружение Безоса также дополнил дрон, летающий над головой.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:10