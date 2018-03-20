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Поклонники раскритиковали Ларису Гузееву из-за спортивного наряда на выборах

Ведущая тоже посетила избирательный участок, опубликовав новое фото в Instagram. Однако поклонники раскритиковали Ларису Гузееву из-за спортивного наряда, не подходящего для ее возраста.

Звезда решила прийти на выборы в спортивных штанах и тельняшке, дополнив образ пуховиком и ботинками, имеющими пряжки. Она иронично отметила, что здесь все прекрасно сочетается с праздником, только подписчики были удивлены ужасным образом Ларисы Гузеевой. Они не поняли, зачем красивая женщина решила выбрать для выхода наряды, которые носят подростки.

Поклонники раскритиковали Ларису Гузееву из-за спортивного наряда на выборах


Пользователи сетей посоветовали знаменитости срочно обратиться к стилистам, и исправить погрешности в гардеробе. Недоброжелатели упомянули о жительницах деревни, и только самые преданные фанаты попытались позитивно оценить внешний вид своего кумира.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:25
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