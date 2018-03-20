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Борис Корчевников заинтриговал подписчиков новым проектом

Подписчики гендиректора и продюсера заметили в Instagram фото, где он позирует вместе со своими коллегами. Борис Корчевников заинтриговал всех новым проектом, лаконично упомянув об общих замыслах.

Сейчас он вместе с другими участниками находится в Петербурге, но не стал делиться подробностями путешествия. Поклонники пытались выяснить, какой сюрприз приготовил им Борис Корчевников, после чего обратили внимание на его чудесную улыбку и стали желать исполнения мечты.

Борис Корчевников заинтриговал подписчиков новым проектом


Пользователи сетей позитивно восприняли информацию, посоветовав знаменитости чаще находиться в таком настроении. Многие люди упомянули, что ему нужно срочно найти себе невесту, а дальше стали писать свои вопросы. Продюсер не открыл тайну новой программы для зрителей, предпочитая сохранить интригу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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