Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок и ведьм

В этот раз в Instagarm Романец появилась видеопубликация, в которой она вместе с супругом Антоном Гусевым в гостях у» гадалки Марии».По словам экс-участницы телестройки, ясновидящая может дать правильные и ценные советы, а также помочь выйти из любой ситуации., - рассказывает Романец.Примечательно, что Антон Гусев тоже в свое время не гнушался рекламировать гадалок, что чрезвычайно удивило его поклонников, так как молодой человек является верующим христианином, а любое гадание осуждается церковью.