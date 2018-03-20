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Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок и ведьм

Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец уже не раз рекламировала услуги гадалок и ясновидящих, и пользователи постоянно напоминают ей, что подобные действия грозят неприятностями в будущем.

В этот раз в Instagarm Романец появилась видеопубликация, в которой она вместе с супругом Антоном Гусевым в гостях у» гадалки Марии».

Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок и ведьм

По словам экс-участницы телестройки, ясновидящая может дать правильные и ценные советы, а также помочь выйти из любой ситуации.

«Поможет выйти из депрессии снять негатив, так же поможет в бизнесе и конечно по любовной магии. Пройдите по ссылке на ее аккаунт и вы не пожалеете. Там можно найти много полезной для вас информации», - рассказывает Романец.

Примечательно, что Антон Гусев тоже в свое время не гнушался рекламировать гадалок, что чрезвычайно удивило его поклонников, так как молодой человек является верующим христианином, а любое гадание осуждается церковью.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:56
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