Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок и ведьм
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец уже не раз рекламировала услуги гадалок и ясновидящих, и пользователи постоянно напоминают ей, что подобные действия грозят неприятностями в будущем.
В этот раз в Instagarm Романец появилась видеопубликация, в которой она вместе с супругом Антоном Гусевым в гостях у» гадалки Марии».
По словам экс-участницы телестройки, ясновидящая может дать правильные и ценные советы, а также помочь выйти из любой ситуации.
«Поможет выйти из депрессии снять негатив, так же поможет в бизнесе и конечно по любовной магии. Пройдите по ссылке на ее аккаунт и вы не пожалеете. Там можно найти много полезной для вас информации», - рассказывает Романец.
Примечательно, что Антон Гусев тоже в свое время не гнушался рекламировать гадалок, что чрезвычайно удивило его поклонников, так как молодой человек является верующим христианином, а любое гадание осуждается церковью.
В этот раз в Instagarm Романец появилась видеопубликация, в которой она вместе с супругом Антоном Гусевым в гостях у» гадалки Марии».
По словам экс-участницы телестройки, ясновидящая может дать правильные и ценные советы, а также помочь выйти из любой ситуации.
«Поможет выйти из депрессии снять негатив, так же поможет в бизнесе и конечно по любовной магии. Пройдите по ссылке на ее аккаунт и вы не пожалеете. Там можно найти много полезной для вас информации», - рассказывает Романец.
Примечательно, что Антон Гусев тоже в свое время не гнушался рекламировать гадалок, что чрезвычайно удивило его поклонников, так как молодой человек является верующим христианином, а любое гадание осуждается церковью.