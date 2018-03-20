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Американец через Apple Watch во сне вызвал 911

Американский житель через устройство Apple Watch вызвал во сне службу 911.

Американец через Apple Watch во сне вызвал 911

Шестнадцатого марта житель Соединённых Штатов проснулся из-за того, что в его спальню вошли три сотрудника правоохранительных органов. Мужчина уснул в Apple Watch. Им во сне случайно был активирован режим SOS. Касательно этого американец поведал в рамках своей страницы Twitter в микроблоге. Мужчина рассказал, что представители полиции в свою очередь были вежливы и спокойны. Они рассказали, что привыкли уже к ложным вызовам, осуществляемым с Apple Watch.

Из других жалоб в соцсетях следует, что с аналогичной проблемой сталкиваются также пользователи iPhone. Они также могут случайным образом осуществлять активацию режима экстренного вызова. Система в обоих случаях начинает обратный отсчет непосредственно от 3 до 5 секунд, сопровождаемый в свою очередь сиреной. После этого система набирает номер службы спасения, а также отсылает сообщения друзьям и родственникам.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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