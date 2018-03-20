Американец через Apple Watch во сне вызвал 911

Шестнадцатого марта житель Соединённых Штатов проснулся из-за того, что в его спальню вошли три сотрудника правоохранительных органов. Мужчина уснул в Apple Watch. Им во сне случайно был активирован режим SOS. Касательно этого американец поведал в рамках своей страницы Twitter в микроблоге. Мужчина рассказал, что представители полиции в свою очередь были вежливы и спокойны. Они рассказали, что привыкли уже к ложным вызовам, осуществляемым с Apple Watch.Из других жалоб в соцсетях следует, что с аналогичной проблемой сталкиваются также пользователи iPhone. Они также могут случайным образом осуществлять активацию режима экстренного вызова. Система в обоих случаях начинает обратный отсчет непосредственно от 3 до 5 секунд, сопровождаемый в свою очередь сиреной. После этого система набирает номер службы спасения, а также отсылает сообщения друзьям и родственникам.