Сестры Бузовы вызвали восторг у фанатов фотографией в коротких платьях

Пользователи Сети активно прокомментировали данную публикацию, назвалв Ольгу и Анну красавицами. Фанаты считают, что женщины в коротких платьях смотрятся прекрасно. Некоторые из поклонников отметили, что Анна Бузова выглядит даже лучше своей старшей сестры.Наставница телепроекта «Дом-2» не только покоряет эстрадный Олимп, но и параллельно занимается предпринимательством. Девушка владеет компанией по продаже модной одежды. Анна Бузова также является бизнесвумен, практически не имеет свободного личного времени и жалуется на свою полноту, хотя выглядит довольно подтянутой.Подписчики пожелали сестрам счастья. А один из них даже пообещал завоевать сердце Анны Бузовой. К слову, за 25 минут видеоролик с сестрами посмотрели свыше 12,7 тысяч раз. Пользователи Сети поражены красотой сестер Бузовых, о чем они тут же сообщили в комментариях.