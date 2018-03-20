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Сестры Бузовы вызвали восторг у фанатов фотографией в коротких платьях

Сестра знаменитой телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Анна разместила в своем Instagram новое видео. В кадре она вместе с Олей демонстрирует платья из новой весенней коллекции.

Сестры Бузовы вызвали восторг у фанатов фотографией в коротких платьях

Пользователи Сети активно прокомментировали данную публикацию, назвалв Ольгу и Анну красавицами. Фанаты считают, что женщины в коротких платьях смотрятся прекрасно. Некоторые из поклонников отметили, что Анна Бузова выглядит даже лучше своей старшей сестры.

Наставница телепроекта «Дом-2» не только покоряет эстрадный Олимп, но и параллельно занимается предпринимательством. Девушка владеет компанией по продаже модной одежды. Анна Бузова также является бизнесвумен, практически не имеет свободного личного времени и жалуется на свою полноту, хотя выглядит довольно подтянутой.

Подписчики пожелали сестрам счастья. А один из них даже пообещал завоевать сердце Анны Бузовой. К слову, за 25 минут видеоролик с сестрами посмотрели свыше 12,7 тысяч раз. Пользователи Сети поражены красотой сестер Бузовых, о чем они тут же сообщили в комментариях.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:53
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