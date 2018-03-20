Ольга Корбут в 62-летнем возрасте готова вступить в брак
Ольга Корбут, являющаяся прославленной в семидесятых годах гимнасткой, в свои шестьдесят два года выходит замуж за американца. Спортсменка с Джеем Шенфилтом в отношениях более десяти лет.
Впервые советская гимнастка Ольга Корбут стала популярна в 1972 году на Олимпийских играх в Германии. Тогда спортсменка стала обладательницей 4 медалей, 3 из которых золотые, 1 серебряная. Заслугой Ольги в гимнастике стали элементы «Сальто Корбут» и «Петля Корбут».
Однако ещё в девяностых годах спортсменка переехала в Соединённые Штаты. Первым супругом Корбут был исполнитель песен Леонид Борткевич. В Америке женщина встретила Джея Шенфилта, и поле десяти лет отношений решила за него выйти замуж. Пара решилась на данный шаг к десятилетнему юбилею их отношений. Бракосочетание пройдёт в штате Иллинойс. Корбут свои медали продала. Вырученные деньги спортсменка передала в детский дом и для бродячих животных, однако небольшую часть оставила себе.
Впервые советская гимнастка Ольга Корбут стала популярна в 1972 году на Олимпийских играх в Германии. Тогда спортсменка стала обладательницей 4 медалей, 3 из которых золотые, 1 серебряная. Заслугой Ольги в гимнастике стали элементы «Сальто Корбут» и «Петля Корбут».
Однако ещё в девяностых годах спортсменка переехала в Соединённые Штаты. Первым супругом Корбут был исполнитель песен Леонид Борткевич. В Америке женщина встретила Джея Шенфилта, и поле десяти лет отношений решила за него выйти замуж. Пара решилась на данный шаг к десятилетнему юбилею их отношений. Бракосочетание пройдёт в штате Иллинойс. Корбут свои медали продала. Вырученные деньги спортсменка передала в детский дом и для бродячих животных, однако небольшую часть оставила себе.