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В Китае будет налажено серийное производство автомобиля, напечатанного на 3D-принтере

Представители китайской компании X Electrical Vehicle сообщили о запуске серийного производства автомобиля, напечатанного на 3D-принтере. Прототип под названием LSEV представят в апреле нынешнего года на автосалоне в Пекине, а выпускать машину начнут в 2019 году.

В Китае будет налажено серийное производство автомобиля, напечатанного на 3D-принтере


Для нового автомобиля напечатают на 3D-принтере все комплектующие, кроме двигателя, покрышек, стекол и шасси. Чтобы создать прочный материал для кузовных панелей, компания X Electrical Vehicle заключила договор с фирмой Polymaker.

Под капотом автомобиля LSEV будет установлен электрический двигатель, благодаря которому без подзарядки автомобиль сможет проехать 150 километров. Максимальная скорость новинки составляете 70 км/час, а его общий вес равен 450 кг.

Производство нового автомобиля LSEV будет налажено в Китае, стоимость электрокара составит около 60 000 юаней. Как сообщают представители компании X Electrical Vehicle, на электромобиль LSEV уже собрано 7000 предзаказов от различных компаний, в числе которых курьерские и почтовые сервисы.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:40
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