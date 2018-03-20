В Китае будет налажено серийное производство автомобиля, напечатанного на 3D-принтере

Для нового автомобиля напечатают на 3D-принтере все комплектующие, кроме двигателя, покрышек, стекол и шасси. Чтобы создать прочный материал для кузовных панелей, компания X Electrical Vehicle заключила договор с фирмой Polymaker.Под капотом автомобиля LSEV будет установлен электрический двигатель, благодаря которому без подзарядки автомобиль сможет проехать 150 километров. Максимальная скорость новинки составляете 70 км/час, а его общий вес равен 450 кг.Производство нового автомобиля LSEV будет налажено в Китае, стоимость электрокара составит около 60 000 юаней. Как сообщают представители компании X Electrical Vehicle, на электромобиль LSEV уже собрано 7000 предзаказов от различных компаний, в числе которых курьерские и почтовые сервисы.