Дроны-курьеры будут приносить почту жителям Москвы

При создании уникальных беспилотников участвовал технополис «Москва», который написал необходимое ПО. Дроны-курьеры могут работать автономно. Пользователю нужно задать только необходимый маршрут. В свою очередь летательный аппарат, по геометкам на карте и за счёт систем спутниковой связи, может беспрепятственно доставлять срочную корреспонденцию, либо мелкие грузы, имеющие вес до 3 кг. По мнению Алексея Фурсина, возглавляющего департамент науки, предпринимательства, промышленной политики Москвы, масштабные склады, промышленные предприятия и крупные магазины обеспечат уникальные беспилотники.Другой особенностью проекта московского технополиса специалист называет установленное на двадцати дронах-курьерах программное обеспечение.