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Дроны-курьеры будут приносить почту жителям Москвы

Московская администрация анонсировала начало тестирования современных дронов-курьеров, которые предназначены для транспортировки мелких грузов и срочной корреспонденции.

Дроны-курьеры будут приносить почту жителям Москвы

При создании уникальных беспилотников участвовал технополис «Москва», который написал необходимое ПО. Дроны-курьеры могут работать автономно. Пользователю нужно задать только необходимый маршрут. В свою очередь летательный аппарат, по геометкам на карте и за счёт систем спутниковой связи, может беспрепятственно доставлять срочную корреспонденцию, либо мелкие грузы, имеющие вес до 3 кг. По мнению Алексея Фурсина, возглавляющего департамент науки, предпринимательства, промышленной политики Москвы, масштабные склады, промышленные предприятия и крупные магазины обеспечат уникальные беспилотники.

Другой особенностью проекта московского технополиса специалист называет установленное на двадцати дронах-курьерах программное обеспечение.
Технологии / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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