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Поклонники назвали Анастасию Волочкову с наследницей Ариадной “диснеевскими принцессами”

В последнее время балерина перестала раздражать поклонников провокационными сюжетами и часто публикует в Instagram семейные фото. Они после просмотра нового сюжета назвали Анастасию Волочкову с наследницей Ариадной “диснеевскими принцессами”.

Подписчики заметили, что девушка растет настоящей красавицей, хотя немного не похожа внешним видом на свою звездную маму. Она позировала рядом с артисткой в длинном платье, после чего многие фанаты стали восхищаться отличным вкусом Анастасии Волочковой, выбравшей сказочные наряды для себя и дочери.

Поклонники назвали Анастасию Волочкову с наследницей Ариадной “диснеевскими принцессами”


Пользователи сетей тоже позитивно отреагировали на снимок, попросив знаменитость чаще носить такую одежду вместо привычных топов и обтягивающих штанов. Старый стиль подчеркивает все недостатки фигуры, но сейчас гармоничный образ преобразил их кумира.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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