Поклонники назвали Анастасию Волочкову с наследницей Ариадной “диснеевскими принцессами”

Подписчики заметили, что девушка растет настоящей красавицей, хотя немного не похожа внешним видом на свою звездную маму. Она позировала рядом с артисткой в длинном платье, после чего многие фанаты стали восхищаться отличным вкусом Анастасии Волочковой, выбравшей сказочные наряды для себя и дочери.Пользователи сетей тоже позитивно отреагировали на снимок, попросив знаменитость чаще носить такую одежду вместо привычных топов и обтягивающих штанов. Старый стиль подчеркивает все недостатки фигуры, но сейчас гармоничный образ преобразил их кумира.