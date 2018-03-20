Поклонники назвали Анастасию Волочкову с наследницей Ариадной “диснеевскими принцессами”
В последнее время балерина перестала раздражать поклонников провокационными сюжетами и часто публикует в Instagram семейные фото. Они после просмотра нового сюжета назвали Анастасию Волочкову с наследницей Ариадной “диснеевскими принцессами”.
Подписчики заметили, что девушка растет настоящей красавицей, хотя немного не похожа внешним видом на свою звездную маму. Она позировала рядом с артисткой в длинном платье, после чего многие фанаты стали восхищаться отличным вкусом Анастасии Волочковой, выбравшей сказочные наряды для себя и дочери.
Пользователи сетей тоже позитивно отреагировали на снимок, попросив знаменитость чаще носить такую одежду вместо привычных топов и обтягивающих штанов. Старый стиль подчеркивает все недостатки фигуры, но сейчас гармоничный образ преобразил их кумира.
Подписчики заметили, что девушка растет настоящей красавицей, хотя немного не похожа внешним видом на свою звездную маму. Она позировала рядом с артисткой в длинном платье, после чего многие фанаты стали восхищаться отличным вкусом Анастасии Волочковой, выбравшей сказочные наряды для себя и дочери.
Пользователи сетей тоже позитивно отреагировали на снимок, попросив знаменитость чаще носить такую одежду вместо привычных топов и обтягивающих штанов. Старый стиль подчеркивает все недостатки фигуры, но сейчас гармоничный образ преобразил их кумира.