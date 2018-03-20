СМИ назвали вероятную причину ухода из жизни Олега Табакова

На условиях анонимности об этом рассказал уральский стоматолог. Врач заявил, что Табаков лечился у знакомых в Екатеринбурге без оформления каких-либо медицинских документов. Но не все верят в данную версию. Анатолий Павлов, являющийся другом знаменитого актёра, в интервью заявил, что Олег Павлович начал жаловаться на зубную боль после визита в столичную клинику. Однако журналисты отметили, что Павлов имеет в Екатеринбурге известную стоматологию «Мегадент» и поэтому в своих заявлениях мужчина может быть не объективен.Но у этой версии не сходятся временные рамки, так как Табаков последний раз был в Екатеринбурге больше года назад, а ухудшение его здоровья произошло в ноябре прошедшего года. Двенадцатого марта 2018 года всенародно любимый актёр скончался в возрасте восемьдесят два года.