АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

СМИ назвали вероятную причину ухода из жизни Олега Табакова

Инфекция в кровь Олега Табакова могла попасть во время лечения зубов в Екатеринбурге.

СМИ назвали вероятную причину ухода из жизни Олега Табакова


На условиях анонимности об этом рассказал уральский стоматолог. Врач заявил, что Табаков лечился у знакомых в Екатеринбурге без оформления каких-либо медицинских документов. Но не все верят в данную версию. Анатолий Павлов, являющийся другом знаменитого актёра, в интервью заявил, что Олег Павлович начал жаловаться на зубную боль после визита в столичную клинику. Однако журналисты отметили, что Павлов имеет в Екатеринбурге известную стоматологию «Мегадент» и поэтому в своих заявлениях мужчина может быть не объективен.

Но у этой версии не сходятся временные рамки, так как Табаков последний раз был в Екатеринбурге больше года назад, а ухудшение его здоровья произошло в ноябре прошедшего года. Двенадцатого марта 2018 года всенародно любимый актёр скончался в возрасте восемьдесят два года.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Amazon на MARS прогулялся с собакой-роботом
Максим Фадеев восхищается дочерью легендарного
Американец через Apple Watch во сне вызвал 911
Ольга Корбут в 62-летнем возрасте готова вступить
В Китае будет налажено серийное производство
Алексей Панин поругался с рэпером Тимати в день
Роман Гриценко остался без пары из-за своих
Дроны-курьеры будут приносить почту жителям Москвы
Борис Корчевников заинтриговал подписчиков новым
Евгений Плющенко показал поклонникам трогательный
Поклонники не оценили зажигательный танец Яны
Зрители считают, что Андрей Черкасов и Влад
СМИ назвали вероятную причину ухода из жизни
Российский филиал FCA поменял генирального
Елена Исинбаева внесла коррективы в свой образ и
Марина Тристановна защищает своего возлюбленного
BMW планирует представить «бешеную» M2 Competition
Юлия Савичева поделилась рецептом красоты после
Саша Черно обиделась на маму Оганесяна за
Дмитрий Тарасов отметил свой день рождения в
Виктория Макарская накрасила губы и нарушила этим
Бренд Nissan представил обновленный спорткар 400Z
Хейтеры подозревают, что Евгению Феофилактову
Поклонники назвали Анастасию Волочкову с
В Сети появились новые фото беременной Мэрилин
Тимати на день рождения дочери арендовал
Обновленный кроссовер Hyundai Creta получит люк и
Новости «Дом-2»: Дмитрий Шмаров готовится ко
Во Франции под стражу взяли Николя Саркози
Внедорожник Bentley Bentayga наделили сканером
Просмотреть все новости