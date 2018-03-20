Жан-Клод Ван Дамм сыграет в продолжении "Самоволки"
Знаменитый мастер каратэ Жан-Клод Ван Дамм, одним из самых известных фильмов с участием которого является "Самоволка", собирается сыграть в продолжении боевой драмы.
По слухам, во второй части фильма герой голливудской звезды Лион Готье возьмётся тренировать весьма талантливого бойца, чтобы тот во всей красе показал себя в незаконных уличных драках. При этом Лион будет испытывать финансовые невзгоды, а молодой человек поможет ему решить эту проблему. Старт съёмок новой ленты начнётся в конце 2018 года.
Работа Imperial Entertainment "Самоволка" появилась на экранах в 1990 году. В ней эксперт по шпагату и ударам ногами показал себя в виде военного Иностранного легиона, вынужденного податься в самоволку, а потом и стать участником весьма кровавых и оплачиваемых схваток подпольного вида, чтобы хоть как-то помочь деньгами жене и малолетней дочери своего брата, который погиб, связавшись с плохой компанией.
Проект Шелдона Леттича не был тепло встречен представителям прессы, но вскружил головы зрителям, любящим идеи подобного типа, которые помогли создателям фильма окупить затраченный на него бюджет в шесть миллионов долларов.
Несколько лет назад права на ряд картин Imperial Entertainment получила компания Moonstone, глава которой задумался над ремейком «Самоволки», однако так и не начал этого делать. Сейчас боевик пребывает под началом компании самого Ван Дамма Rodin Entertainment.
По слухам, во второй части фильма герой голливудской звезды Лион Готье возьмётся тренировать весьма талантливого бойца, чтобы тот во всей красе показал себя в незаконных уличных драках. При этом Лион будет испытывать финансовые невзгоды, а молодой человек поможет ему решить эту проблему. Старт съёмок новой ленты начнётся в конце 2018 года.
Работа Imperial Entertainment "Самоволка" появилась на экранах в 1990 году. В ней эксперт по шпагату и ударам ногами показал себя в виде военного Иностранного легиона, вынужденного податься в самоволку, а потом и стать участником весьма кровавых и оплачиваемых схваток подпольного вида, чтобы хоть как-то помочь деньгами жене и малолетней дочери своего брата, который погиб, связавшись с плохой компанией.
Проект Шелдона Леттича не был тепло встречен представителям прессы, но вскружил головы зрителям, любящим идеи подобного типа, которые помогли создателям фильма окупить затраченный на него бюджет в шесть миллионов долларов.
Несколько лет назад права на ряд картин Imperial Entertainment получила компания Moonstone, глава которой задумался над ремейком «Самоволки», однако так и не начал этого делать. Сейчас боевик пребывает под началом компании самого Ван Дамма Rodin Entertainment.