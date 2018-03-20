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Жан-Клод Ван Дамм сыграет в продолжении "Самоволки"

Знаменитый мастер каратэ Жан-Клод Ван Дамм, одним из самых известных фильмов с участием которого является "Самоволка", собирается сыграть в продолжении боевой драмы.

По слухам, во второй части фильма герой голливудской звезды Лион Готье возьмётся тренировать весьма талантливого бойца, чтобы тот во всей красе показал себя в незаконных уличных драках. При этом Лион будет испытывать финансовые невзгоды, а молодой человек поможет ему решить эту проблему. Старт съёмок новой ленты начнётся в конце 2018 года.

Жан-Клод Ван Дамм сыграет в продолжении "Самоволки"

Работа Imperial Entertainment "Самоволка" появилась на экранах в 1990 году. В ней эксперт по шпагату и ударам ногами показал себя в виде военного Иностранного легиона, вынужденного податься в самоволку, а потом и стать участником весьма кровавых и оплачиваемых схваток подпольного вида, чтобы хоть как-то помочь деньгами жене и малолетней дочери своего брата, который погиб, связавшись с плохой компанией.

Проект Шелдона Леттича не был тепло встречен представителям прессы, но вскружил головы зрителям, любящим идеи подобного типа, которые помогли создателям фильма окупить затраченный на него бюджет в шесть миллионов долларов.

Жан-Клод Ван Дамм сыграет в продолжении "Самоволки"

Несколько лет назад права на ряд картин Imperial Entertainment получила компания Moonstone, глава которой задумался над ремейком «Самоволки», однако так и не начал этого делать. Сейчас боевик пребывает под началом компании самого Ван Дамма Rodin Entertainment.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:16
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