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Российский филиал FCA поменял генирального директора

В компании Fiat-Chrysler Russia сменили генерального директора. Российское представительство автоконцерна теперь возглавит Лука Патриньяни.

Российский филиал FCA поменял генирального директора


Автокомпания FCA Russia отказалась сотрудничать с Кристофом Бертончини - бывшим менеджером в сфере автомобильных продаж. Его кресло генерального директора отечественного представительства занял теперь Лука Патриньяни. Имеется информация, что специалист свою карьеру начал практически 30 лет назад. Он в развитии собственного профессионализма прошел большой путь. Раньше он долгое время работал в качестве регионального представителя автокомпании General Motors. Менеджер в прошлом участвовал в деятельности автомобильной корпорации Opel. Его рекомендовали теперь к работе непосредственно в российских реалиях.

По словам Патриньянина, он на новой должности видит уже особый потенциал, собирается эффективно выполнять свои обязанности для достижений результатов для Fiat-Chrysler.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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