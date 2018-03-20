АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Психолог из Нижнего Новгорода покорила будущего супруга ботфортами и стала участницей “Модного приговора”

Психолог из Нижнего Новгорода покорила будущего супруга ботфортами, подчеркнутыми мини-юбкой. Однако женщина стала участницей “Модного приговора” после недовольства избранника ее дальнейшими нарядами.

Ольга Ааронсон уже имела опыт неудачных союзов, но последнее свидание закончилось свадьбой с москвичом. Обстоятельства вынуждают пару жить в разных городах, но спустя некоторое время мужчина стал замечать отсутствие изюминки в гардеробе любимой женщины и он решил прийти с нею на проект.

Психолог из Нижнего Новгорода покорила будущего супруга ботфортами и стала участницей “Модного приговора”


Сначала человек выбрал одежду, которая стала привычной для его половинки, но стилисты были в ужасе от такого гардероба. Сама участница пояснила, что жизненные ситуации просто выбили ее из колеи и заставили забыть об имидже. Мастерам удалось подобрать наряды, раскрывшие ее образ, после чего пара была в восторге и поблагодарила дизайнеров.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог из Нижнего Новгорода покорила будущего
Дочь Кати Жужи записала видеопоздравление маме с
Статистика: С 2017 году россияне хотят в основном
Новости «Дом-2»: На защиту Бузовой встала
Мечта Ольги Жариковой – спеть дуэтом с Ольгой
Модель Анастасия Квитко имеет проблемы с кожей в
Ольге Бузовой снова «досталось» за чрезмерное
Ученые: Огромное количество железа стало причиной
Ученые: Тошнота и хроническая усталость могут
В России продолжает расти популярность китайских
Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фото со
BMW разрабатывает более мощное купе M2 Competition
Дональд Трамп младший изменял супруге со
Пользователи вынесли вердикт Ксении Собчак:
Мать Тимати недовольна хейтерами, обсуждающими
Виктория Дайнеко из-за ремонта машины испытывает
Volkswagen представит в Нью-Йорке 5-местный
Гоночный электрокар Volkswagen для «Пайкс Пика»
В Австрии автомобиль LADA Vesta удостоился премии
У жениха Марины Тристановны обнаружилось
Дроны будут мыть лопасти ветряков
Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения
Поклонники раскритиковали Ларису Гузееву из-за
Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре
Специалисты Ripples разработали аппарат для
Виртуальная реальность поможет медикам изучать
Лечение цветом существовало со времен древних
Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок
Сестры Бузовы вызвали восторг у фанатов
Специалисты компании Philips: Интернет будет
Просмотреть все новости