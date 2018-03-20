Психолог из Нижнего Новгорода покорила будущего супруга ботфортами и стала участницей “Модного приговора”

Ольга Ааронсон уже имела опыт неудачных союзов, но последнее свидание закончилось свадьбой с москвичом. Обстоятельства вынуждают пару жить в разных городах, но спустя некоторое время мужчина стал замечать отсутствие изюминки в гардеробе любимой женщины и он решил прийти с нею на проект.Сначала человек выбрал одежду, которая стала привычной для его половинки, но стилисты были в ужасе от такого гардероба. Сама участница пояснила, что жизненные ситуации просто выбили ее из колеи и заставили забыть об имидже. Мастерам удалось подобрать наряды, раскрывшие ее образ, после чего пара была в восторге и поблагодарила дизайнеров.