BMW планирует представить «бешеную» M2 Competition

Обновлённое транспортное средство представят мировой общественности уже в апреле. Как стало известно, в подкапотном пространстве должен разместиться дефорсированный силовой агрегат S55 версии М4. Данная силовая установка способна генерировать 410 лошадиных сил. Такая силовая установка позволит транспортному средству осуществлять разгон до первых ста километров в час на 0,1-0,2 сек. быстрее в сравнении с обычной версией.При этом максимальная скорость автомобиля будет ограничена показателем в двести семьдесят километров в час. В салоне транспортного средства, по всей видимости, также произойдёт ряд изменений. В свою очередь производителем в автомобиле могут быть убраны тяжелые элементы обивки салона.