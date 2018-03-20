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BMW планирует представить «бешеную» M2 Competition

Немецкая популярная автомобилестроительная компания BMW осуществляет работу над самой экстремальной вариацией современного купе BMW М2. По неофициальным данным, новая версия получит название Competition.

BMW планирует представить «бешеную» M2 Competition


Обновлённое транспортное средство представят мировой общественности уже в апреле. Как стало известно, в подкапотном пространстве должен разместиться дефорсированный силовой агрегат S55 версии М4. Данная силовая установка способна генерировать 410 лошадиных сил. Такая силовая установка позволит транспортному средству осуществлять разгон до первых ста километров в час на 0,1-0,2 сек. быстрее в сравнении с обычной версией.

При этом максимальная скорость автомобиля будет ограничена показателем в двести семьдесят километров в час. В салоне транспортного средства, по всей видимости, также произойдёт ряд изменений. В свою очередь производителем в автомобиле могут быть убраны тяжелые элементы обивки салона.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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