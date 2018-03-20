Статистика: С 2017 году россияне хотят в основном переехать в Швейцарию и на Кипр

По итогам мониторинга покупки зарубежного жилья россиянами в прошедшем году - выяснилась основная тенденция в этой сфере. Она заключается в том, что люди богатые стремятся переехать в Швейцарию, а средний класс - уезжает на Кипр, покупая в Лимасоле квартиры подешевле. На Кипре общее число запросов в 2017 году увеличилось на 35% по сравнению с 2016 годом, потому что там упразднили налог на недвижимость и ввели многочисленные преференции при получении гражданства ЕС.И если со Швейцарией все объяснимо и не требуется разъяснений, то покупка жилой недвижимости на спорной территории вызывает у специалистов удивление. Известно, что на острове существует территориальный спор после того, как войска Турецкой республики вторглись на этот греческий остров и оккупировали половину его территории. Также в два раза с 2014 года увеличилось число сделок на покупку недвижимости в ЕС (в Германии, Франции, Италии, на Мальте) и на 15,3% — в США.