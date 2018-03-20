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Юлия Барановская не упоминает имя Андрея Аршавина после развода

Российская телеведущая Юлия Барановская всем своим видом показывает, что в её воспоминаниях нет места бывшему супругу, известному футболисту Андрею Аршавину.

Оформив развод со спортсменом и оставив себе троих детей, Юлия, кажется, даже не думает пытаться построить жизнь с другим мужчиной. Звезда телешоу "Мужское/женское" наслаждается жизнью, воспитывая детей. Она активно выкладывает в Instagram фото и видео, ни разу не вспомнив за всё это время о бывшем муже.

Юлия Барановская не упоминает имя Андрея Аршавина после развода

А вот у Аршавина дела идут в плане личной жизни не очень хорошо, хоть и довольно быстро нашёл новую спутницу жизни. Как ранее сообщали СМИ, нынешняя супруга футболиста Алиса Казьмина из-за своего буйного поведения попала в неприятную ситуацию, которая могла закончиться для неё тюремной камерой. Впрочем, минимизировать последствия инцидента удалось, но нет гарантий, что в будущем молодая женщина будет вести себя хорошо, ведь и репутация Андрея страдает значительно при этом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:57
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