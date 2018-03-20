ГК "Автодор" доказал, что не является монополистом
В противостоянии «Автодора» и дорожников Федеральная антимонопольная служба встала на сторону госкомпании. Как сказано в официальном документе, «антимонопольный орган не выявил доминирующего положения «Автодора» на рынке работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог», и все обвинения в адрес компании являются безосновательны.
А обвинялся «Автодор», ни много ни мало, в искусственном ограничении конкуренции. Якобы в заявляемых им конкурсных требованиях содержится строгий запрет на использование при производстве дорожных работ резиновой крошки в качестве модифицирующей присадки, вследствие чего их производителя от участия в конкурсах отстраняются. Однако конкурсные требования «Автодора» являются совершенно прозрачными, как впрочем, и вся деятельность компании, и о недопустимости резиновой крошки в этих требованиях нет ни слова. Строго оговаривается «Автодором» и его дочерней компанией ООО «Автодор-Инжиниринг» лишь конечное качество работ, что, само собой, обеспечивается использованием не только качественных, но и подходящих для тех или иных целей материалов.
По информации «Аргументов и фактов», резиновая крошка «Унирем», чаще всего фигурирующая в качестве предмета спора – превосходный материал для присадки асфальтобетона: экономичный, экологичный, обеспечивающий должное качество, однако лишь верхнего слоя дорожного покрытия. А вот для формирования двух нижних резиновая крошка не подходит – такое покрытие быстро выходит из строя, как это случилось с 20% трассы М-11, отстроенной в 2016 году. А «Автодор» за качество своих дорог отвечает, что называется, головой. Кстати, в ведомстве госкомпании находится только 2890 километров автодорог, тогда как в России их протяженность составляет более 50 тысяч километров, так что ни о какой монополии «Автодора» и речи быть не может.
А обвинялся «Автодор», ни много ни мало, в искусственном ограничении конкуренции. Якобы в заявляемых им конкурсных требованиях содержится строгий запрет на использование при производстве дорожных работ резиновой крошки в качестве модифицирующей присадки, вследствие чего их производителя от участия в конкурсах отстраняются. Однако конкурсные требования «Автодора» являются совершенно прозрачными, как впрочем, и вся деятельность компании, и о недопустимости резиновой крошки в этих требованиях нет ни слова. Строго оговаривается «Автодором» и его дочерней компанией ООО «Автодор-Инжиниринг» лишь конечное качество работ, что, само собой, обеспечивается использованием не только качественных, но и подходящих для тех или иных целей материалов.
По информации «Аргументов и фактов», резиновая крошка «Унирем», чаще всего фигурирующая в качестве предмета спора – превосходный материал для присадки асфальтобетона: экономичный, экологичный, обеспечивающий должное качество, однако лишь верхнего слоя дорожного покрытия. А вот для формирования двух нижних резиновая крошка не подходит – такое покрытие быстро выходит из строя, как это случилось с 20% трассы М-11, отстроенной в 2016 году. А «Автодор» за качество своих дорог отвечает, что называется, головой. Кстати, в ведомстве госкомпании находится только 2890 километров автодорог, тогда как в России их протяженность составляет более 50 тысяч километров, так что ни о какой монополии «Автодора» и речи быть не может.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 08:45