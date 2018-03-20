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Юлия Савичева поделилась рецептом красоты после родов

Юлия Савичева поделилась с общественностью секретом красоты. Певица призналась, что после недавних родов постоянно занималась спортом и соблюдала диету.

Юлия Савичева поделилась рецептом красоты после родов


Тридцатилетняя исполнительница песен Юлия Савичева недавно впервые стала матерью. Дочка Анна появилась на свет в прошедшем году. На концерте певицы, фанаты удивились её стройности, так как артистка совершенно недавно перенесла роды. Юлия приняла решение рассказать поклонникам рецепт своей красоты. Савичева поведала, что предпринимала все меры для достижения самых высоких результатов.

Артистка сделала особый акцент на то, что нельзя никогда себя жалеть, иначе все усилия будут зря. Молодая мама через несколько месяцев начала заниматься в спортзале особенно активно. Для девушки личный тренер разработал комплекс упражнений, которые каждый день чередовались между собой. Неразделимой частью рецепта её красоты стала также и диета, в составе которой минимумом углеводов.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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