Бренд Nissan представил обновленный спорткар 400Z

Автобрендом Nissan представлена новая модификация Nissan 307Z текущего модельного года. Данное транспортное средство на территории Соединённых Штатов Америки можно приобрести практически за тридцать тысяч долларов. В сравнении с предыдущей вариацией авто, которая сошла с конвейера практически десять лет назад, имеется мало каких-либо глобальных изменений. В свою очередь данные изменения затронули цветовую гамму, а также дизайн кузова транспортного средства в части обрезки.Рассматривая силовой агрегат версии, следует заметить, что он в мощности прибавил две лошадиные силы. Вследствие этого многие поклонники спортивного авто небезосновательно ожидают от японского производителя полноценных обновлений. Согласно предположениям, они должны выйти уже к 2020 году.