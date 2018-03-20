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Глеб Жемчугов заигрывает с Ольгой Ветер в Инстаграме

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов флиртует с Ольгой Ветер, с которой развелся больше года назад, в своем микроблоге, комментируя её пикантное фото из сауны.

Стоит отметить, что у бывших супругов еще остался маленький сын. И хотя Глеб очень любит своего наследника, да и к Ветер он неравнодушен, пути героев все-таки разошлись.

Глеб Жемчугов заигрывает с Ольгой Ветер в Инстаграме

На данный момент шоумен строит музыкальную карьеру, одновременно занимаясь такими проектами, как «TheЛобное», а также не упускает момента повеселиться с молодыми участницами телестройки. Ольга же встречается с новым, более ответственным бойфрендом и воспитывает сына.

Недавно блогерша порадовала поклонников несколькими откровенными кадрами из сауны. На снимках звезда позирует в купальнике и плавает в бассейне, демонстрируя оголённые плечи. К слову, сразу же после публикации едва ли не первым отреагировал, как ни странно, Глеб Жемчугов.

Глеб Жемчугов заигрывает с Ольгой Ветер в Инстаграме

Он лаконично прокомментировал фото: «Огонь!». А ведь действительно, фигура Ольги после рождения сына осталась стройной и подтянутой. Вот только не ее красота, а чувства Клубнички к ней больше всего привлекли внимание пользователей.

Злопыхатели также посмеялись над выбором декораций для фото, предположив, что девушка последовала примеру Александры Гозиас и теперь стала зарабатывать в саунах.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:38
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