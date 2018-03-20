Обновленный кроссовер Hyundai Creta получит люк и двухцветную окраску кузова

Рестайлинговая версия кроссовера Hyundai Creta обзавелась массивной решёткой радиатора, горизонтальными противотуманными фарами, переработанной головной оптикой, иными бамперами, раздвоенной насадкой на выхлопной трубе, а также некоторые комплектации будут предложены с двухцветной окраской кузова.В салоне Hyundai Creta 2018 года появится продвинутая мультимедийная система с сенсорным дисплеем, а также обновлённый кроссовер имеет панорамный люк с электроприводом.Под капотом индийской версии Hyundai Creta установлены дизельные двигатели CRDi ёмкостью 1,4 и 1,6 литра. Также в моторную гамму входит бензиновый 1,6-литровый «атмосферник» производительностью 123 лошадиные силы. Комплектуется кроссовер либо "механикой", либо "автоматом" на 6 ступеней, а также переднеприводной системой.