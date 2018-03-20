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Обновленный кроссовер Hyundai Creta получит люк и двухцветную окраску кузова

Представители компании Hyundai сообщили о выходе обновлённого кроссовера Creta на индийский рынок. Автомобиль появится в продаже в Индии в мае этого года.

Обновленный кроссовер Hyundai Creta получит люк и двухцветную окраску кузова


Рестайлинговая версия кроссовера Hyundai Creta обзавелась массивной решёткой радиатора, горизонтальными противотуманными фарами, переработанной головной оптикой, иными бамперами, раздвоенной насадкой на выхлопной трубе, а также некоторые комплектации будут предложены с двухцветной окраской кузова.

В салоне Hyundai Creta 2018 года появится продвинутая мультимедийная система с сенсорным дисплеем, а также обновлённый кроссовер имеет панорамный люк с электроприводом.

Под капотом индийской версии Hyundai Creta установлены дизельные двигатели CRDi ёмкостью 1,4 и 1,6 литра. Также в моторную гамму входит бензиновый 1,6-литровый «атмосферник» производительностью 123 лошадиные силы. Комплектуется кроссовер либо "механикой", либо "автоматом" на 6 ступеней, а также переднеприводной системой.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:50
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