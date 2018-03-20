Внедорожник Bentley Bentayga наделили сканером отпечатков пальцев

По мнению производителя, такое решение поможет владельцу транспортного средства не беспокоиться про забытые в салоне вещи. Над отсеком осуществляли работу специалисты подразделения Mulliner. Новый такой механизм представляет собой литой алюминиевый блок, в котором размещаются два порта USB, позволяющие зарядить смартфоны. Память датчика, отвечающего за сканирование, может сохранять несколько отпечатков.Транспортное средство версии Bentley Bentayga в движение приводится четырёхлитровым силовым агрегатом V8, генерирующим 550 лошадиных сил, шестилитровой силовой установкой на 608 лошадиных сил, четырёхлитровым дизельным силовым агрегатом, который способен генерировать 435 лошадиных сил.