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Внедорожник Bentley Bentayga наделили сканером отпечатков пальцев

Автокомпания Bentley установила специальный сканер отпечатков непосредственно в отсек, предназначенный для хранения мелких вещей, размещаемый на центральном тоннеле современного внедорожника версии Bentayga.

Внедорожник Bentley Bentayga наделили сканером отпечатков пальцев

По мнению производителя, такое решение поможет владельцу транспортного средства не беспокоиться про забытые в салоне вещи. Над отсеком осуществляли работу специалисты подразделения Mulliner. Новый такой механизм представляет собой литой алюминиевый блок, в котором размещаются два порта USB, позволяющие зарядить смартфоны. Память датчика, отвечающего за сканирование, может сохранять несколько отпечатков.

Транспортное средство версии Bentley Bentayga в движение приводится четырёхлитровым силовым агрегатом V8, генерирующим 550 лошадиных сил, шестилитровой силовой установкой на 608 лошадиных сил, четырёхлитровым дизельным силовым агрегатом, который способен генерировать 435 лошадиных сил.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:40
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