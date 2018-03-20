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Анфиса Чехова невольно обидела фанаток

Анфиса Чехова в своём микроблоге Instagram объявила кастинг. Ведущая начала искать пышнотелых моделей для своей брендовой одежды, слоган которой — «платья для реальных женщин».

Анфиса Чехова невольно обидела фанаток


Анфиса, объявив кастинг «моделей Plus size», невольно обидела многих фанаток. Прочитав о пожеланиях Чеховой, подписчицы аккаунта ведущей были возмущены. Требования к моделям у знаменитости весьма строгие. Возраст девушек 20-30 лет, размер одежды от 48 до 50, гармонично сложенная пышная фигура и красивое лицо. Особое внимание Теледива уделила груди, размер которой должен быть четвертого размера. Анфиса к посту прикрепила соответствующую публикацию, на которой запечатлена девушка с нужными для фотоссесии параметрами.

Анфиса Чехова невольно обидела фанаток


Фанатов возмутило то, что Анфиса назвала 48 размер plus size. Они считают, что ведущая невольно пропагандирует анорексию, назвав параметры тела, при которых объем бедер — 104-110 см, а груди - 96-100 см.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:20
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