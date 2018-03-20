Анфиса Чехова невольно обидела фанаток

Анфиса, объявив кастинг «моделей Plus size», невольно обидела многих фанаток. Прочитав о пожеланиях Чеховой, подписчицы аккаунта ведущей были возмущены. Требования к моделям у знаменитости весьма строгие. Возраст девушек 20-30 лет, размер одежды от 48 до 50, гармонично сложенная пышная фигура и красивое лицо. Особое внимание Теледива уделила груди, размер которой должен быть четвертого размера. Анфиса к посту прикрепила соответствующую публикацию, на которой запечатлена девушка с нужными для фотоссесии параметрами.Фанатов возмутило то, что Анфиса назвала 48 размер plus size. Они считают, что ведущая невольно пропагандирует анорексию, назвав параметры тела, при которых объем бедер — 104-110 см, а груди - 96-100 см.