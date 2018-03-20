Актриса Юлия Франц выпила вина перед тем, как раздеться для журнала MAXIM

Звезда мистического кинофильма "Гоголь. Начало" получила предложение от популярного мужского журнала MAXIM, которое с радостью приняла. Правда, Юлии пришлось сильно понервничать перед началом работы, ведь это была её первая эротическая фотосессия. Всё исправил бокал вина, избавивший 28-летнюю артистку от стыда и сомнений.Пусть и будучи слегка в опьянённом состоянии, Франц проделала отличную работу, результатами которой теперь могут любоваться её фанаты, да и просто любители красивого женского тела.