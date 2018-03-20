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Актриса Юлия Франц выпила вина перед тем, как раздеться для журнала MAXIM

Пару дней назад российская актриса Юлия Франц удивила фанатов очень смелой фотосессией, показав себя полностью обнажённой.

Звезда мистического кинофильма "Гоголь. Начало" получила предложение от популярного мужского журнала MAXIM, которое с радостью приняла. Правда, Юлии пришлось сильно понервничать перед началом работы, ведь это была её первая эротическая фотосессия. Всё исправил бокал вина, избавивший 28-летнюю артистку от стыда и сомнений.

Актриса Юлия Франц выпила вина перед тем, как раздеться для журнала MAXIM

Пусть и будучи слегка в опьянённом состоянии, Франц проделала отличную работу, результатами которой теперь могут любоваться её фанаты, да и просто любители красивого женского тела.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:16
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