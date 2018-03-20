В России продолжает расти популярность китайских авто

Объем продаж новых китайских авто с учетом LCV в феврале текущего года составил 2 349 экземпляров. Это на 17% больше в сравнении с прошлогодними показателями. Среди китайских автопроизводителей по объемам продаж в России по-прежнему лидирует бренд Lifan (1 123 автомобиля; минус 3 процента). Строчкой ниже разместилась модель Chery (428 транспортных средств; плюс 29 процентов). Тройку ТОП замыкает автомобильная марка Zotye (166 автомобилей). Дальше разместились версии: (Haval 155 авто), Geely (113 авто), FAW (106 авто), Changan (103 авто), Foton (26 авто), Brilliance (12 авто), Hawtai (4 авто).По информации, опубликованной аналитиками «Автостат», в РФ с начала этого года реализовали около 4 335 новых китайских легковых авто. Это на двадцать процентов больше, чем зафиксировали за аналогичный период прошедшего года.