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BMW разрабатывает более мощное купе M2 Competition

В компании BMW разрабатывают самую экстремальную версию купе М2. Если верить слухам, то автомобиль получит название Competition, а представят новинку в апреле нынешнего года.

BMW разрабатывает более мощное купе M2 Competition


В подкапотном пространстве купе BMW М2 Competition ожидается дофорсированный турбомотор V6 производительностью 410 лошадиных сил при крутящим моменте 500 Нм. В результате хардкорная М2 будет выдавать на 45 «лошадей» больше, чем стандартная версия.

За счёт новой начинки М2 Competition станет быстрее и до первой «сотни» будет набирать разгон на 0,1-0,2 секунды меньше, чем обычная версия М2 с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. При этом максимальная скорость будет ограничена 270 км/час.

По предположению экспертов в салоне нового автомобиля произойдут минорные изменения. В частности, для облегчения веса уберут тяжёлые элементы обивки, а также исчезнет климатическая установка, которую при необходимости можно вернуть.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:10
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