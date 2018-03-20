Volkswagen представит в Нью-Йорке 5-местный внедорожник на базе Atlas

Концепт пятиместного кроссовера от Volkswagen будет представлен на предстоящем автосалоне в Нью-Йорке. Стоит отметить, что шоу-кар Volkswagen Cross Coupe GTE был представлен в 2015 году, именно эта модель была переделана в полноразмерный Atlas, который теперь претерпел обратное превращение.О силовых установках 5-местной новинки пока информации нет. В свою очередь эксперты полагают, что короткий Atlas получит те же двигатели, что и длинная модель.Производство 5-местного паркетника будет налажено на американском заводе, где собирается Atlas и локальная версия Passat. На подготовку производства компания Volkswagen потратит 340 миллионов долларов.