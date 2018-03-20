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В Австрии автомобиль LADA Vesta удостоился премии Marcus

Российский автомобиль LADA Vesta в Австрии удостоился приза в премии Marcus в номинации «Автомобиль с экономичной привлекательностью». Церемония по вручению премии Marcus состоялась в городе Вене.

В Австрии автомобиль LADA Vesta удостоился премии Marcus


За призовые места премии Marcus в общей сложности боролись 49 автомобилей самых разных производителей, которые присутствуют на австрийском рынке. На церемонии вручения автомобильной премии озвучили важные новости о том, что продавцам автомобиля нужно не забывать о двух основных критериях — это то, что в первую очередь покупатель оценивает экономическую привлекательность автомобиля, а во-вторую смотрит на безопасность транспортного средства.

Организаторы премии Marcus отмечают, что термин «экономическая привлекательность» для автомобиля является обширным понятием, так как сюда входит потеря фактической стоимости, ежегодный пробег и топливный расход.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:40
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