В Австрии автомобиль LADA Vesta удостоился премии Marcus

За призовые места премии Marcus в общей сложности боролись 49 автомобилей самых разных производителей, которые присутствуют на австрийском рынке. На церемонии вручения автомобильной премии озвучили важные новости о том, что продавцам автомобиля нужно не забывать о двух основных критериях — это то, что в первую очередь покупатель оценивает экономическую привлекательность автомобиля, а во-вторую смотрит на безопасность транспортного средства.Организаторы премии Marcus отмечают, что термин «экономическая привлекательность» для автомобиля является обширным понятием, так как сюда входит потеря фактической стоимости, ежегодный пробег и топливный расход.