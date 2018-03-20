Дроны будут мыть лопасти ветряков

В настоящее время дроны часто используются при проверках различных труднодоступных конструкций или сооружений. В том числе, их давно используют также для осмотра ветрогенераторов и линий электропередач. Однако специалисты из организации Aerones решили усовершенствовать беспилотники настолько, чтобы они смогли не только вести наблюдение, но и участвовать в ремонте или обслуживании конструкций. В частности, там предложили мультикоптерами проводить очистку ветрогенераторов.Модифицированный мультикоптер получает необходимую электроэнергию, раствор для очистки, а также противообледенительную жидкость через кабели и трубки с земли. Такой дрон способен распылять жидкость до ста литров в минуту.