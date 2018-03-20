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Дроны будут мыть лопасти ветряков

Компания Aerones из Латвии приспособила грузовой беспилотник для очистки ветрогенераторов. Теперь 28-роторный дрон способен чистить лопасти турбин, и в то же время обрабатывать их специальной противообледенительной жидкостью.

Дроны будут мыть лопасти ветряков


В настоящее время дроны часто используются при проверках различных труднодоступных конструкций или сооружений. В том числе, их давно используют также для осмотра ветрогенераторов и линий электропередач. Однако специалисты из организации Aerones решили усовершенствовать беспилотники настолько, чтобы они смогли не только вести наблюдение, но и участвовать в ремонте или обслуживании конструкций. В частности, там предложили мультикоптерами проводить очистку ветрогенераторов.

Модифицированный мультикоптер получает необходимую электроэнергию, раствор для очистки, а также противообледенительную жидкость через кабели и трубки с земли. Такой дрон способен распылять жидкость до ста литров в минуту.
В мире / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:30
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