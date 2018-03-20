Специалисты Ripples разработали аппарат для печати на пивной пене
Созданный сотрудниками компании Ripples аппарат, может печатать разнообразные изображения, используя свойства пивной пены. Новинка уже положительно оценена некоторыми питейными заведениями.
Представленное специалистами компании Ripples устройство собственного изобретения, создано с использованием достижений, доступным современным технологиям печати. Его использование позволяет любому желающему воспроизвести любое понравившееся ему изображение на пене популярного пивного напитка.
Из сообщений известно, что картинку пока можно получить в единственном цвете, но работа над доступными возможностями прибора продолжается. Клиенту достаточно выбрать хорошее разрешение изображения, с последующей синхронизацией своего мобильного устройства с изобретением от Ripples. По истечении некоторого времени, точную копию картинки может оценить пользователь.
Разработчики уверены, что наибольшую популярность специальный принтер получит в питейных заведениях. Так же технология пригодится во время проведения массовых мероприятий с веселыми гуляниями. Так же, есть предположение, что у любителей пива повысится интерес для посещения баров и ресторанов.
Представленное специалистами компании Ripples устройство собственного изобретения, создано с использованием достижений, доступным современным технологиям печати. Его использование позволяет любому желающему воспроизвести любое понравившееся ему изображение на пене популярного пивного напитка.
Из сообщений известно, что картинку пока можно получить в единственном цвете, но работа над доступными возможностями прибора продолжается. Клиенту достаточно выбрать хорошее разрешение изображения, с последующей синхронизацией своего мобильного устройства с изобретением от Ripples. По истечении некоторого времени, точную копию картинки может оценить пользователь.
Разработчики уверены, что наибольшую популярность специальный принтер получит в питейных заведениях. Так же технология пригодится во время проведения массовых мероприятий с веселыми гуляниями. Так же, есть предположение, что у любителей пива повысится интерес для посещения баров и ресторанов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20