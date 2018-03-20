АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Специалисты Ripples разработали аппарат для печати на пивной пене

Созданный сотрудниками компании Ripples аппарат, может печатать разнообразные изображения, используя свойства пивной пены. Новинка уже положительно оценена некоторыми питейными заведениями.

Представленное специалистами компании Ripples устройство собственного изобретения, создано с использованием достижений, доступным современным технологиям печати. Его использование позволяет любому желающему воспроизвести любое понравившееся ему изображение на пене популярного пивного напитка.
Специалисты Ripples разработали аппарат для печати на пивной пене


Из сообщений известно, что картинку пока можно получить в единственном цвете, но работа над доступными возможностями прибора продолжается. Клиенту достаточно выбрать хорошее разрешение изображения, с последующей синхронизацией своего мобильного устройства с изобретением от Ripples. По истечении некоторого времени, точную копию картинки может оценить пользователь.

Разработчики уверены, что наибольшую популярность специальный принтер получит в питейных заведениях. Так же технология пригодится во время проведения массовых мероприятий с веселыми гуляниями. Так же, есть предположение, что у любителей пива повысится интерес для посещения баров и ресторанов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гоночный электрокар Volkswagen для «Пайкс Пика»
В Австрии автомобиль LADA Vesta удостоился премии
У жениха Марины Тристановны обнаружилось
Дроны будут мыть лопасти ветряков
Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения
Поклонники раскритиковали Ларису Гузееву из-за
Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре
Специалисты Ripples разработали аппарат для
Виртуальная реальность поможет медикам изучать
Лечение цветом существовало со времен древних
Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок
Сестры Бузовы вызвали восторг у фанатов
Специалисты компании Philips: Интернет будет
Специалист по ауре считает Саймона Марданшина
Ученые: Астероид Оумуамуа происходит из бинарной
Поп-группа Fifth Harmony на время прекратила
Миллионы приложений для гаджетов заблокирует
Медики создали противозачаточные таблетки для
Жан-Клод Ван Дамм сыграет в продолжении
Ученые из России разработали новый метод возврата
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана
Юлия Барановская не упоминает имя Андрея Аршавина
Ученые рассмотрели возможные варианты обретения
ГК "Автодор" доказал, что не является монополистом
В Китае работают над прототипом ЖРД с тягой в 500
Глеб Жемчугов заигрывает с Ольгой Ветер в
Планетологи выяснили дату возникновения океана на
Звезда "Вечного зова" Валентина Березуцкая была
Компания Google запустит платный сервис для
Актриса Юлия Франц выпила вина перед тем, как
Просмотреть все новости