Специалисты Ripples разработали аппарат для печати на пивной пене

Представленное специалистами компании Ripples устройство собственного изобретения, создано с использованием достижений, доступным современным технологиям печати. Его использование позволяет любому желающему воспроизвести любое понравившееся ему изображение на пене популярного пивного напитка.Из сообщений известно, что картинку пока можно получить в единственном цвете, но работа над доступными возможностями прибора продолжается. Клиенту достаточно выбрать хорошее разрешение изображения, с последующей синхронизацией своего мобильного устройства с изобретением от Ripples. По истечении некоторого времени, точную копию картинки может оценить пользователь.Разработчики уверены, что наибольшую популярность специальный принтер получит в питейных заведениях. Так же технология пригодится во время проведения массовых мероприятий с веселыми гуляниями. Так же, есть предположение, что у любителей пива повысится интерес для посещения баров и ресторанов.