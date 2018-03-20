АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Специалисты компании Philips: Интернет будет работать с помощью света

Специалисты компании Philips начали тестировать технологию LiFi, с помощью которой люди смогут сидеть в интернете благодаря световым волнам. Все эксперименты проходят в офисах компании Icade, на территории Франции.

С помощью новой технологии LiFi, которая будет работать, используя светодиодные огни со встроенными модемами, человек сможет выходить в интернет со скоростью соединения до 30 Мбит/с. Известно, что для доступа к интернету пользователю необходимо будет подключить специальный USB-ключ к компьютеру или к другому устройству.
Специалисты компании Philips: Интернет будет работать с помощью света

Разработчики рассказали, что LiFi будет намного эффективнее и безопаснее, чем привычный всем Wi-Fi. Это связано с тем, что радиочастоты Wi-Fi могут проникать сквозь стены, мешая нормальному функционированию оборудованию, в отличие от LiFi.

Несмотря на большой список преимуществ новой технологии, у нее есть недостатки. Во-первых, это достаточно высокая стоимость, особенно если речь идет о зданиях с маленьким пространством. Во-вторых, у компьютеров нет функции со встроенной технологией, обеспечивающей LiFi. Но эксперты уверяют, что обе эти проблемы будут решены.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гоночный электрокар Volkswagen для «Пайкс Пика»
В Австрии автомобиль LADA Vesta удостоился премии
У жениха Марины Тристановны обнаружилось
Дроны будут мыть лопасти ветряков
Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения
Поклонники раскритиковали Ларису Гузееву из-за
Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре
Специалисты Ripples разработали аппарат для
Виртуальная реальность поможет медикам изучать
Лечение цветом существовало со времен древних
Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок
Сестры Бузовы вызвали восторг у фанатов
Специалисты компании Philips: Интернет будет
Специалист по ауре считает Саймона Марданшина
Ученые: Астероид Оумуамуа происходит из бинарной
Поп-группа Fifth Harmony на время прекратила
Миллионы приложений для гаджетов заблокирует
Медики создали противозачаточные таблетки для
Жан-Клод Ван Дамм сыграет в продолжении
Ученые из России разработали новый метод возврата
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана
Юлия Барановская не упоминает имя Андрея Аршавина
Ученые рассмотрели возможные варианты обретения
ГК "Автодор" доказал, что не является монополистом
В Китае работают над прототипом ЖРД с тягой в 500
Глеб Жемчугов заигрывает с Ольгой Ветер в
Планетологи выяснили дату возникновения океана на
Звезда "Вечного зова" Валентина Березуцкая была
Компания Google запустит платный сервис для
Актриса Юлия Франц выпила вина перед тем, как
Просмотреть все новости