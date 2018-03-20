Специалисты компании Philips: Интернет будет работать с помощью света
Специалисты компании Philips начали тестировать технологию LiFi, с помощью которой люди смогут сидеть в интернете благодаря световым волнам. Все эксперименты проходят в офисах компании Icade, на территории Франции.
С помощью новой технологии LiFi, которая будет работать, используя светодиодные огни со встроенными модемами, человек сможет выходить в интернет со скоростью соединения до 30 Мбит/с. Известно, что для доступа к интернету пользователю необходимо будет подключить специальный USB-ключ к компьютеру или к другому устройству.
Разработчики рассказали, что LiFi будет намного эффективнее и безопаснее, чем привычный всем Wi-Fi. Это связано с тем, что радиочастоты Wi-Fi могут проникать сквозь стены, мешая нормальному функционированию оборудованию, в отличие от LiFi.
Несмотря на большой список преимуществ новой технологии, у нее есть недостатки. Во-первых, это достаточно высокая стоимость, особенно если речь идет о зданиях с маленьким пространством. Во-вторых, у компьютеров нет функции со встроенной технологией, обеспечивающей LiFi. Но эксперты уверяют, что обе эти проблемы будут решены.
С помощью новой технологии LiFi, которая будет работать, используя светодиодные огни со встроенными модемами, человек сможет выходить в интернет со скоростью соединения до 30 Мбит/с. Известно, что для доступа к интернету пользователю необходимо будет подключить специальный USB-ключ к компьютеру или к другому устройству.
Разработчики рассказали, что LiFi будет намного эффективнее и безопаснее, чем привычный всем Wi-Fi. Это связано с тем, что радиочастоты Wi-Fi могут проникать сквозь стены, мешая нормальному функционированию оборудованию, в отличие от LiFi.
Несмотря на большой список преимуществ новой технологии, у нее есть недостатки. Во-первых, это достаточно высокая стоимость, особенно если речь идет о зданиях с маленьким пространством. Во-вторых, у компьютеров нет функции со встроенной технологией, обеспечивающей LiFi. Но эксперты уверяют, что обе эти проблемы будут решены.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:50