Ученые: Астероид Оумуамуа происходит из бинарной звездной системы

Новое исследование устанавливает новую теорию происхождения первого межзвездного астероидного тела: Оумуамуа прибыл из бинарной солнечной системы с двумя звездами, вращающимися на орбитах вокруг друг друга, как планеты, астероиды и другой небесный мусор постоянно вращается вокруг пары звезд.Свидетельством этому, по-видимому, является тот факт, что Оумуамуа изготовлен из камня, а не изо льда. Наша собственная Солнечная система не теряет много каменистых астероидов в темноту глубокого космоса - вместо этого кометы гораздо более склонны к отсоединению и исчезновению. Тот факт, что Оумуамуа не таял при сближении с Солнцем, говорит о том, что он сделан из камня. Но это также означает, что он, вероятно, не исходит от солнечной системы, похожей на нашу.По-видимому, астероид покинул свою собственную систему очень рано во время ее формирования, и ее запуск в звезды мог бы стать довольно эффектным событием, если его текущей скорости и траектории можно доверять. Поскольку бинарные звездные системы больше всех выбрасывают камни во вселенную, это дает ученым предположение о происхождении Оумуамуа.