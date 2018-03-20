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Ученые: Астероид Оумуамуа происходит из бинарной звездной системы

Ученые были очарованы Оумуамуа, первым зарегистрированным межзвездным посетителем Солнечной системы, промчавшегося мимо в прошлом году. Он вошел в нашу систему, быстро повернулся вокруг Солнца, а затем продолжил свой путь. Согласно последним данным, астероид прибыл из двойной звездной системы.

Ученые: Астероид Оумуамуа происходит из бинарной звездной системы


Новое исследование устанавливает новую теорию происхождения первого межзвездного астероидного тела: Оумуамуа прибыл из бинарной солнечной системы с двумя звездами, вращающимися на орбитах вокруг друг друга, как планеты, астероиды и другой небесный мусор постоянно вращается вокруг пары звезд.

Свидетельством этому, по-видимому, является тот факт, что Оумуамуа изготовлен из камня, а не изо льда. Наша собственная Солнечная система не теряет много каменистых астероидов в темноту глубокого космоса - вместо этого кометы гораздо более склонны к отсоединению и исчезновению. Тот факт, что Оумуамуа не таял при сближении с Солнцем, говорит о том, что он сделан из камня. Но это также означает, что он, вероятно, не исходит от солнечной системы, похожей на нашу.

По-видимому, астероид покинул свою собственную систему очень рано во время ее формирования, и ее запуск в звезды мог бы стать довольно эффектным событием, если его текущей скорости и траектории можно доверять. Поскольку бинарные звездные системы больше всех выбрасывают камни во вселенную, это дает ученым предположение о происхождении Оумуамуа.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 09:40
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