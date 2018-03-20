Медики создали противозачаточные таблетки для мужчин без противопоказаний

Биолог из университета Вашингтона (США) Стефания Пейдж рассказала, что все добровольцы находились в удовлетворительном состоянии, никаких жалоб не было и симптомов, связанных с избытком тестостерона тоже не было. Но таблетки предстоит еще проверять, прежде чем выпускать в широкие массы.Известно, что первые противозачаточные таблетки начали продавать в 1958 году, но предназначались они для женщин. На сегодняшний день более 100 миллионов женщин принимают такие таблетки регулярно. Ученые решили создать такие же таблетки и для мужчин. Но до сегодняшнего дня были созданы противозачаточные таблетки для мужчин, которые вызывали проблемы с эрекцией и психикой. Пейдж и её команда работали над этой проблемой около 10 лет и наконец-то смогли решить её. Таблетки должны пройти еще один масштабный эксперимент, в ходе которого привлекут несколько сотен мужчин, и если все пройдет успешно, то в скором времени препарат смогут приобрести все желающие.