Ученые из России разработали новый метод возврата зрения слепым

Во всем мире живут свыше 39 миллионов человек, которые лишены зрения по разным причинам. Задачу перед собой поставили ученые из России, причем они решают вопрос с определенной уверенностью, что решение проблемы может быть не таким уж сложным, если задействовать текущие возможности и доступные знания в направлении генной инженерии. Сам процесс восстановления зрения будет заключаться в специальном гене, запускаемом непосредственно в область клетки глаза. Он же будет способствовать выработке специфичного белка, чувствительного к лучам света.Сама возможность транспортировки в организм гена, будет реализована с помощью части вируса, причем сам он имеет природное происхождение и после выполнения всех своих функций не продолжает размножаться, а просто умирает. При успешной реализации решения проблемы подобным способом, ученые не могут точно предсказать, каким представится мир для людей, которые вновь обрели зрячие. Рассмотренный проект уже одобрен группой Национальной технологической инициативы и находится на этапе готовности к запуску.