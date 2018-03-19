Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину в США

Беспилотный автомобиль этой сервисной компании насмерть сбил женщину в США, в штате Аризона, сообщает агентство Bloomberg. Жертвой стала 49-летняя женщина.После прискорбного дорожно-транспортного происшествия сервис по заказу такси Uber Technologies на время прекратил испытания беспилотных транспортных средств.По информации агентства, пешеход была сбита управляемым оператором автомобилем в момент, когда переходила проезжую часть улицы в неположенном месте.В компании выразили глубокие соболезнования родным погибшей. Представители Uber Technologies принимают активное участие в расследовании причин случившегося.Uber* − американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. А теперь уже – и беспилотных такси.