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Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину в США

Впервые в истории произошла трагедия на дороге с участием беспилотного автомобиля. «Засветилась» с негативной стороны компания Uber*.

Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину в США


Беспилотный автомобиль этой сервисной компании насмерть сбил женщину в США, в штате Аризона, сообщает агентство Bloomberg. Жертвой стала 49-летняя женщина.

После прискорбного дорожно-транспортного происшествия сервис по заказу такси Uber Technologies на время прекратил испытания беспилотных транспортных средств.

По информации агентства, пешеход была сбита управляемым оператором автомобилем в момент, когда переходила проезжую часть улицы в неположенном месте.

В компании выразили глубокие соболезнования родным погибшей. Представители Uber Technologies принимают активное участие в расследовании причин случившегося.

Uber* − американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. А теперь уже – и беспилотных такси.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 23:31
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