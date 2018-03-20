В Китае работают над прототипом ЖРД с тягой в 500 тонн

О разработке этой силовой установки рассказал директор института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Лю Чжижан. Отмечается, что новый ЖРД будет работать на уровне тяги в 500 тонн. Что касается ракеты, то она сможет выдавать 3000 тонн тяги над уровнем моря. Таким образом, комплекс доставит в космос около 100 тонн на низкую орбиту и 50 тонн для полета на Луну.Ожидается, что вся конструкция «Чанчжэн-9» будет иметь похожую с ракетой «Сатурн-5» массу. Лю Чжижан сказал, что новая ракета станет применяться для лунных и марсианских пилотируемых миссий.Для второй ступени «Чанчжэн-9» китайские инженеры создают ЖРД с тягой в 200 тонн, который будет работать на смеси водорода и кислорода.