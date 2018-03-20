АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

В Китае работают над прототипом ЖРД с тягой в 500 тонн

До конца этого года у Китая появится готовый прототип собственного ракетного двигателя, работающего на кислородно-керосиновой смеси. Данная установка будет работать в конструкции ракеты-носителя «Чанчжэн-9».

В Китае работают над прототипом ЖРД с тягой в 500 тонн


О разработке этой силовой установки рассказал директор института Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Лю Чжижан. Отмечается, что новый ЖРД будет работать на уровне тяги в 500 тонн. Что касается ракеты, то она сможет выдавать 3000 тонн тяги над уровнем моря. Таким образом, комплекс доставит в космос около 100 тонн на низкую орбиту и 50 тонн для полета на Луну.

Ожидается, что вся конструкция «Чанчжэн-9» будет иметь похожую с ракетой «Сатурн-5» массу. Лю Чжижан сказал, что новая ракета станет применяться для лунных и марсианских пилотируемых миссий.

Для второй ступени «Чанчжэн-9» китайские инженеры создают ЖРД с тягой в 200 тонн, который будет работать на смеси водорода и кислорода.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана
Юлия Барановская не упоминает имя Андрея Аршавина
Ученые рассмотрели возможные варианты обретения
ГК "Автодор" доказал, что не является монополистом
В Китае работают над прототипом ЖРД с тягой в 500
Глеб Жемчугов заигрывает с Ольгой Ветер в
Планетологи выяснили дату возникновения океана на
Звезда "Вечного зова" Валентина Березуцкая была
Компания Google запустит платный сервис для
Актриса Юлия Франц выпила вина перед тем, как
Vernee готовит к выпуску смартфон Vernee X1
В Австралии впервые успешно испытали беспилотник
К Земле приближается астероид размером со стадион
Правоохранители в США будут сотрудничать с Google
YouTube тестируют в режиме Picture-in-Picture
Капустная диета, кроме замедления роста опухолей,
Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева приучает
Facebook создал специальную версию приложения
Samsung Galaxy S9 не прошел испытания на прочность
Хакеры использовали снимки Скарлетт Йохансон для
В Сети появилось промо-изображение Xiaomi Mi MIX
Ученые: Сильные магнитные бури могут уничтожить
Американские специалисты разработали
В Ростове крысы захватили территорию Братского
Для Android в «Яндекс.Браузере» появились виджеты
В Сети появилась информация о стоимости Huawei
Ученые: Большая мошонка указывает на неверность
ESA сообщило куда может рухнуть неисправная
В России работают над двигателем для сверхлегких
Bluboo рассекретила параметры смартфона S3 с
Просмотреть все новости