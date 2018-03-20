Компания Google запустит платный сервис для продвижения товаров

По сообщению специалистов известно, что компания уже заключила договор с несколькими сервисами, которые согласились выплачивать проценты с продаж за помощь в продвижении своего товара. Компания Google не будет позиционировать подобные объявления как рекламу.Специалисты из Google рассказали, что товары розничных продавцов будут первыми показываться не только после введение запроса в поисковике с компьютера и смартфона, но и те запросы, которые будут выполнены с помощью голосового приложения. Однако данная функция будет доступна только для тех розничных продавцов, которые живут в США. По поводу расширения доступа разработчики пока не дают никакой информации.Эксперты заметили, что больше всего запросов о приобретении товара в Google заканчивается покупками на Amazon. Поэтому многие специалисты убеждены, что такой сервис был создан для того, чтобы создать Amazon конкуренцию.