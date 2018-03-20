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Компания Google запустит платный сервис для продвижения товаров

Компания Google собирается запускать новый платный сервис, благодаря которому все желающие смогут продать свой товар. Сервис будет называться Shopping Actions и там смогут продвинуть свой товар розничные продавцы, а вот компания Google получит за свои услуги процент с продаж.

По сообщению специалистов известно, что компания уже заключила договор с несколькими сервисами, которые согласились выплачивать проценты с продаж за помощь в продвижении своего товара. Компания Google не будет позиционировать подобные объявления как рекламу.
Компания Google запустит платный сервис для продвижения товаров

Специалисты из Google рассказали, что товары розничных продавцов будут первыми показываться не только после введение запроса в поисковике с компьютера и смартфона, но и те запросы, которые будут выполнены с помощью голосового приложения. Однако данная функция будет доступна только для тех розничных продавцов, которые живут в США. По поводу расширения доступа разработчики пока не дают никакой информации.

Эксперты заметили, что больше всего запросов о приобретении товара в Google заканчивается покупками на Amazon. Поэтому многие специалисты убеждены, что такой сервис был создан для того, чтобы создать Amazon конкуренцию.
Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:20
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