Vernee готовит к выпуску смартфон Vernee X1

Так отмечается, что Vernee X1 будет работать с помощью процессора Helio P23, к которому прилагается 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти на встроенном накопителе. Второй показатель можно будет увеличить путем использования карты памяти на 128 Гб. Диагональ дисплея составит 6 дюймов, а его разрешение достигнет отметки в 2160 х 1080 пикселей. Матрицу защитит покрытие 2.5D.Основная камера обладает двумя сенсорами – 16-мегапиксельный Sony IMX258 и 5-мегапиксельный датчик. Фронтальный модуль предлагает два объектива на 13 и 5 Мп. Стоит выделить датчик сканирования подушечки пальца и возможность распознавания лица.Vernee должна повесить на смартфон более привлекательный ценник.