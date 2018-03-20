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К Земле приближается астероид размером со стадион «Уэмбли»

Ученые рассказали, что астероид 2018FB, который открыли в середине марта быстрыми темпами приближается к нашей планете. Известно, что размер астероида сопоставим со стадионом «Уэмбли», который находится в Англии.

Известно, что астероид подлетит к нашей планете на максимально близкое расстояние в предпоследнюю ночь марта. А впервые данный астероид был открыт 16 марта текущего года. Ученые делают акцент на внушительном размере астероида, ведь его площадь равна стадиону «Уэмбли».
К Земле приближается астероид размером со стадион «Уэмбли»

Специалисты уверяют, что в ближайшее время боятся нечего, так как этот астероид не угрожает жизни на планете. Ученые начали изучать орбиту космического тела сразу же, после его обнаружения, чтобы предотвратить все возможные угрозы. Но 30 числа, астероид действительно приблизится к планете на максимально близкое расстояние, а именно на 1,8 млн. км и будет лететь со скоростью 8 метров в секунду.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:45
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