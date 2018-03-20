YouTube тестируют в режиме Picture-in-Picture

Это позволяет делать прокрутку по каналу либо поиск других роликов из панели поиска. Функция PiP является доступной для браузеров Safari и Chrome. В случае данной функции, при воспроизведении видео, при щелчке в любом месте экрана, видеоплеер уменьшится до плавающего окна непосредственно в правом нижнем углу экрана. Функция может ограниченной быть подписчиками YouTube Red.Хотя в приложении YouTube режим PiP позволяет включить либо отключить плавающее окно, похоже, отсутствует веб-тест. Так как это не глобальная версия, несколько улучшений добавят к моменту выпуска. Явно YouTube стремится к тому, чтобы потенциальные пользователи могли осуществлять просмотр видеоконтента веб-сайта, продолжая наблюдать за запущенными их видео без перерыва.