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YouTube тестируют в режиме Picture-in-Picture

YouTube тестируется новая функция - picture-in-picture. Пользователи YouTube в режиме PiP смогут просматривать сайт в ходе просмотра видео, при этом сводя его непосредственно к плавающему окну.

YouTube тестируют в режиме Picture-in-Picture

Это позволяет делать прокрутку по каналу либо поиск других роликов из панели поиска. Функция PiP является доступной для браузеров Safari и Chrome. В случае данной функции, при воспроизведении видео, при щелчке в любом месте экрана, видеоплеер уменьшится до плавающего окна непосредственно в правом нижнем углу экрана. Функция может ограниченной быть подписчиками YouTube Red.

Хотя в приложении YouTube режим PiP позволяет включить либо отключить плавающее окно, похоже, отсутствует веб-тест. Так как это не глобальная версия, несколько улучшений добавят к моменту выпуска. Явно YouTube стремится к тому, чтобы потенциальные пользователи могли осуществлять просмотр видеоконтента веб-сайта, продолжая наблюдать за запущенными их видео без перерыва.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:15
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