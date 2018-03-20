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Facebook создал специальную версию приложения Lite для развивающихся государств

Facebook создана специальная, более легкая, версия приложения Lite для государств, в которых интернет только начал развиваться.

Facebook создал специальную версию приложения Lite для развивающихся государств

Данная площадка получила ряд существенных отличий. В свою очередь она подойдет даже для сети 2G. Разработчики в случае создания новой программы предприняли все меры, чтобы она работала, исключая использование большого количества трафика. Данная площадка носит название Facebook Lite. Для пользователей устаревших версий мобильных устройств также появился независимый новый мессенджер «Messenger Lite».

Такие действия Facebook могут свидетельствовать про то, что компания планирует покорить рынки развивающихся государств. Она это делает для того, чтобы удержать свою аудиторию, а также для привлечения новых потенциальных пользователей. Программу Lite протестировали уже в некоторых странах (Зимбабве, Бангладеш и т.д.). В этих регионах отсутствует поддержка скоростного мобильного интернета.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:30
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