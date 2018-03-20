Правоохранители в США будут сотрудничать с Google
Американские полицейские объявили общественности, что будут вести сотрудничество с мировой известной корпорацией Google.
Предоставляемые компанией данные американской полиции, помогли раскрыть ряд преступлений. Google несколько лет назад начала от правоохранительных органов США получать запросы. На протяжении 6 месяцев к ним направлялись ордера для раскрытия имеющихся данных 75 000 – 80 000 пользователей. В Google отметили, что их информация про пользователя в 65 процентов случаев помогала раскрывать преступления. В полиции рассказали, что компания неоднократно предоставляла данные, какие устройства находились поблизости места происшествия. Это возможно за счёт встроенного ПО компании и ряда программам, установленным на устройствах.
Представители организации подтвердили данные, добавив, что ордера полиции тщательным образом проверяются, для исключения нарушения конфиденциальности клиентов.
Предоставляемые компанией данные американской полиции, помогли раскрыть ряд преступлений. Google несколько лет назад начала от правоохранительных органов США получать запросы. На протяжении 6 месяцев к ним направлялись ордера для раскрытия имеющихся данных 75 000 – 80 000 пользователей. В Google отметили, что их информация про пользователя в 65 процентов случаев помогала раскрывать преступления. В полиции рассказали, что компания неоднократно предоставляла данные, какие устройства находились поблизости места происшествия. Это возможно за счёт встроенного ПО компании и ряда программам, установленным на устройствах.
Представители организации подтвердили данные, добавив, что ордера полиции тщательным образом проверяются, для исключения нарушения конфиденциальности клиентов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30