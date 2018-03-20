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Правоохранители в США будут сотрудничать с Google

Американские полицейские объявили общественности, что будут вести сотрудничество с мировой известной корпорацией Google.

Правоохранители в США будут сотрудничать с Google

Предоставляемые компанией данные американской полиции, помогли раскрыть ряд преступлений. Google несколько лет назад начала от правоохранительных органов США получать запросы. На протяжении 6 месяцев к ним направлялись ордера для раскрытия имеющихся данных 75 000 – 80 000 пользователей. В Google отметили, что их информация про пользователя в 65 процентов случаев помогала раскрывать преступления. В полиции рассказали, что компания неоднократно предоставляла данные, какие устройства находились поблизости места происшествия. Это возможно за счёт встроенного ПО компании и ряда программам, установленным на устройствах.

Представители организации подтвердили данные, добавив, что ордера полиции тщательным образом проверяются, для исключения нарушения конфиденциальности клиентов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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