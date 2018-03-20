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Планетологи выяснили дату возникновения океана на поверхности Марса

Геологи из университета Калифорнии в Беркли (США) провели исследования и узнали, что первые океаны на Марсе появились в момент формирования самой планеты, 4 млрд. лет назад. Эта цифра говорит о том, что все предыдущие исследования были ошибочны примерно на 300 млн. лет.

Автор исследования Майкл Манга рассказал, что ранее геологи были уверены, что плато Фарсида, является самой крупной формой вулканического рельефа на красной планете и появилось до того, как появились океаны, примерно на 3,7 млрд. лет. Новое исследование говорит о том, что океаны зародились одновременно с плато, а возможно даже раньше.
Планетологи выяснили дату возникновения океана на поверхности Марса

Многие исследователи приходят к мнению, что вся вода находилась в одном месте и скорее всего в замерзшем состоянии, а в жидком лишь во времена, когда извергались вулканы. Наблюдая за Марсом, геологи обратили внимание, что за прошедшие 4 млрд. лет планета потеряла много воды, который хватило бы, чтобы заполнить поверхность толщиной около 150 метров. Геологи стараются понять, куда именно делась вода.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:30
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