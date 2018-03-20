Планетологи выяснили дату возникновения океана на поверхности Марса

Автор исследования Майкл Манга рассказал, что ранее геологи были уверены, что плато Фарсида, является самой крупной формой вулканического рельефа на красной планете и появилось до того, как появились океаны, примерно на 3,7 млрд. лет. Новое исследование говорит о том, что океаны зародились одновременно с плато, а возможно даже раньше.Многие исследователи приходят к мнению, что вся вода находилась в одном месте и скорее всего в замерзшем состоянии, а в жидком лишь во времена, когда извергались вулканы. Наблюдая за Марсом, геологи обратили внимание, что за прошедшие 4 млрд. лет планета потеряла много воды, который хватило бы, чтобы заполнить поверхность толщиной около 150 метров. Геологи стараются понять, куда именно делась вода.