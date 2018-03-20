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В Ростове крысы захватили территорию Братского кладбища

В сетях появились сообщения от возмущенных жителей Ростова. Крысы захватили территорию Братского кладбища и не реагируют на присутствие людей.

Норы грызунов можно увидеть даже на могилах, а сами особи достигают больших размеров. Они спокойно разгуливают по этому месту и поедают все поминальные продукты, а также не брезгуют белками, которые тоже живут на кладбище.

В Ростове крысы захватили территорию Братского кладбища


Администрация не имеет средств на дезинфекцию и уничтожение крыс, но рядом находятся дома и общежития. Чиновники только обещают выделить средства, чтобы привести ритуальные места города в порядок, но пока все остается без изменений.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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