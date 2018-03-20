В Ростове крысы захватили территорию Братского кладбища

Норы грызунов можно увидеть даже на могилах, а сами особи достигают больших размеров. Они спокойно разгуливают по этому месту и поедают все поминальные продукты, а также не брезгуют белками, которые тоже живут на кладбище.Администрация не имеет средств на дезинфекцию и уничтожение крыс, но рядом находятся дома и общежития. Чиновники только обещают выделить средства, чтобы привести ритуальные места города в порядок, но пока все остается без изменений.