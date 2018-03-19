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Селена Гомес снова набрала лишние килограммы

Селена Гомес, являющаяся известной исполнительницей песен, опять набрала лишние килограммы. На днях знаменитость перенесла операцию и приняла решение завязать с диетой.

Селена Гомес снова набрала лишние килограммы

Селена на протяжении многих лет болела красной волчанкой, в итоге ей сделали оперативное вмешательство по трансплантации почки. После операции и разрыва отношений с молодым человеком Гомес сбросила более тринадцати килограммов, однако за несколько месяцев певица восстановила свои силы. Скорей всего артистка забыла про диеты и опять полностью начала наслаждаться красивой жизнью.

Недавно известную певицу увидели на австралийском пляже. Исполнительница песен весело проводила время вместе со своими друзьями, а также загорала на яхте. Очевидцы говорят, что Селена существенно набрала в весе. Фигура артистки потеряла былой тонус, однако сама знаменитость по этому поводу совсем не волнуется.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:39
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