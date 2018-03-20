В Австралии впервые успешно испытали беспилотник с тройной энергоустановкой

Водородные элементы в качестве топливных материалов в настоящее время принадлежат к самым экологически безопасным источникам электроэнергии. В будущем такие элементы, вырабатывающие дистиллированную воду, будут использовать в электрической авиации, если разработчики преодолеют проблему прерывания поставки высокого тока при пиковых нагрузках. Австралийские специалисты в свою очередь разработали схему, позволяющую понизить нагрузку на водородную установку и сберечь их ресурс.В этом месяце полет беспилотника с новой схемой оказался успешным и показал достаточную отзывчивость на команды. В дальнейшем разработчики обещают раскрыть все остальные подробности испытания.